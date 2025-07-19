«Лайфхак. Даже сидя дома, можно узнать много интересного, просто переключая языки в Википедии. Там статьи на разных языках о персонажах сильно отличаются по количеству фактов и информации», — написал Черданцев в телеграме.
Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0). Он назвал швейцарского тренера ЦСКА итальянцем.
Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини — и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».
Черданцев уверен: Челестини — итальянец. Хотя он швейцарец.
Черданцев, назвавший Челестини итальянцем: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский — государственный язык Швейцарии».