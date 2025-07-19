Генич о матерной речи Черданцева из-за Челистини: «Георгий Владимирович прав! И по форме, и по содержанию ?»

Сегодня Георгий снова настоял на своем: «Челестини — и-таль-я-нец! У него папа с мамой из итальянского города Перуджа. Откройте атлас! Паспорт у него может быть хоть вьетнамский».
Затем Черданцев выступил с матерной речью насчет предъявленных претензий из-за того, что он назвал Челестини итальянцем. Комментатор ответил: «Надо взять и #########. #######. Люди пишут ##### в интернете и не знают, что итальянский — государственный язык Швейцарии».
«Георгий Владимирович прав! И по форме, и по содержанию ?», — прокомментировал Генич речь Черданцева в телеграм-канале.