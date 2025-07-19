36-летний экс-форвард «Интера» Арнаутович и «Црвена Звезда» подпишут 2-летний контракт

Последние два сезона Арнаутович играл за «Интер». Также он известен по выступлениям за «Болонью», «Шанхай Порт», «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Вердер».
В 28 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Интер» на счету нападающего 7 голов и 2 ассиста.
Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».Читать дальше