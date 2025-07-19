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«Штутгарт» не продаст Вольтемаде «Баварии» за 60 млн евро. Мюнхенцы предлагали 50+5 млн за форварда

Ранее «Штутгарт» отклонил предложение мюнхенцев по 23-летнему форварду в размере 50+5 млн.

Источник: Спортс"

Швабы приняли решение, что не продадут серебряного призера молодежного Евро-2025 за 60 млн. Более того, нет подтверждений, что «Штутгарт» устроят 65 млн за Вольтемаде, сообщает Sky Sport.

По данным источника, руководители клубов пока не встречались по поводу возможного перехода нападающего и их позиции не стыкуются.

В 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Штутгарт» на счету Вольтемаде 17 голов и 3 ассиста.

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