Хавбек «Локо» Годяев о ПП: «Нужны большие деньги, чтобы есть только полезные блюда. Авокадо нравится, но не каждый может себе позволить. Килограмм в день? Нет, сначала нужно помочь родителям закрыть ипотеку»

— Нет, они же в Заветах [Ильича, под Пушкино] взяли в ипотеку пять лет назад. И сейчас основная цель — закрыть родителям весь долг. В Москву они не поедут, будут жить там. Еще папе зубы сделали, в наше время это тоже стоит не меньше квартиры. Как у родителей будет все хорошо, можно будет и о себе подумать.