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«Интер» может купить Гонсалеса у «Юве» за 20+ млн евро, видя в нем альтернативу Лукману

Миланцы видят в 27-летнем игроке сборной Аргентины альтернативу Адемоле Лукману из «Аталанты», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Источник: Спортс"

По данным источника, переход Гонсалеса оценивается в 20 млн евро плюс бонусы. В пятницу «Интер» контактировал с окружением полузащитника, на которого также претендует саудовский «Аль-Ахли».

В 38 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Ювентус» на счету Гонсалеса 5 голов и 4 ассиста.

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