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«Исак — лучший форвард в мире. Вокруг игроков его калибра всегда ажиотаж». Хавбек «Ньюкасла» Эланга об интересе «Ливерпуля» и «Аль-Хилаля»

Эланга и Исак выступают за сборную Швеции. Сообщалось, что на форварда «Ньюкасла» претендуют «Ливерпуль» и «Аль-Хилаль».

Источник: Спортс"

«Вокруг игроков калибра Алекса всегда ажиотаж. Но он все время предельно сосредоточен, ведь сейчас он игрок “Ньюкасла”.

По мне, он лучший форвард в мире, а также потрясающий человек, на которого я всегда могу положиться и спросить совета. Он всегда готов мне помочь, и я очень ему признателен«, — сказал новый хавбек “Ньюкасла”, перешедший на прошлой неделе из “Ноттингем Форест” за 55 млн фунтов.

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