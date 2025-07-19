«Исак — лучший форвард в мире. Вокруг игроков его калибра всегда ажиотаж». Хавбек «Ньюкасла» Эланга об интересе «Ливерпуля» и «Аль-Хилаля»

«Вокруг игроков калибра Алекса всегда ажиотаж. Но он все время предельно сосредоточен, ведь сейчас он игрок “Ньюкасла”.
По мне, он лучший форвард в мире, а также потрясающий человек, на которого я всегда могу положиться и спросить совета. Он всегда готов мне помочь, и я очень ему признателен«, — сказал новый хавбек “Ньюкасла”, перешедший на прошлой неделе из “Ноттингем Форест” за 55 млн фунтов.
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