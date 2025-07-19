«Исак — лучший форвард в мире. Вокруг игроков его калибра всегда ажиотаж». Хавбек «Ньюкасла» Эланга об интересе «Ливерпуля» и «Аль-Хилаля»

По мне, он лучший форвард в мире, а также потрясающий человек, на которого я всегда могу положиться и спросить совета. Он всегда готов мне помочь, и я очень ему признателен«, — сказал новый хавбек “Ньюкасла”, перешедший на прошлой неделе из “Ноттингем Форест” за 55 млн фунтов.