Дуглас о «Зените»: «В этом сезоне будем играть с голодом до побед. Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов»

— Вы начинаете седьмой сезон в России. Каковы ваши ожидания?
— Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов. Мы провели отличные сборы, проделали качественную работу.
К сожалению, в прошлом сезоне мы не добились того, чего хотели, поэтому в этом сезоне будем играть с голодом до побед, мы максимально сформулированы на достижении результата. В воскресенье нас ожидает сложный матч, но мы хотим начать сезон с уверенной победы, — сказал защитник «Зенита».
20 июля петербургский клуб примет в 1-м туре РПЛ «Ростов».