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Дуглас о «Зените»: «В этом сезоне будем играть с голодом до побед. Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов»

В прошлом сезоне сине-бело-голубые заняли в турнире 2-е место.

Источник: Sports

— Вы начинаете седьмой сезон в России. Каковы ваши ожидания?

— Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов. Мы провели отличные сборы, проделали качественную работу.

К сожалению, в прошлом сезоне мы не добились того, чего хотели, поэтому в этом сезоне будем играть с голодом до побед, мы максимально сформулированы на достижении результата. В воскресенье нас ожидает сложный матч, но мы хотим начать сезон с уверенной победы, — сказал защитник «Зенита».

20 июля петербургский клуб примет в 1-м туре РПЛ «Ростов».