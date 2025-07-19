Дуглас о «Зените»: «В этом сезоне будем играть с голодом до побед. Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов»

К сожалению, в прошлом сезоне мы не добились того, чего хотели, поэтому в этом сезоне будем играть с голодом до побед, мы максимально сформулированы на достижении результата. В воскресенье нас ожидает сложный матч, но мы хотим начать сезон с уверенной победы, — сказал защитник «Зенита».