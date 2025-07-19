«Акрон» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 15:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Таблица РПЛ.
Статистика РПЛ.
Календарь РПЛ.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше