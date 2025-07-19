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«Акрон» — «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

Матч пройдет на «Самара-Арене».

Источник: Спортс"

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Таблица РПЛ.

Статистика РПЛ.

Календарь РПЛ.

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