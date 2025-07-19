Мостовой о зарплатах в РПЛ: «Видел русских, получающих по 2 млн евро, забили один гол за 5 лет. Сидят в запасе, иногда выходят и радуются жизни»

«Русским не дают играть. А кто им не мешает? Я таких русских видел, которые получают по 2 млн евро [в год], забили один гол за пять лет. Сидят во многих командах в запасе, иногда выходят и радуются жизни», — сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.