«Бавария» продала 19-летнего вингера Иранкунду «Уотфорду» за 3 млн евро

Клуб из Чемпионшипа подписал с 19-летним австралийцем контракт на 5 лет.
Согласно Transfermarkt, «Уотфорд» заплатил за Иранкунду мюнхенцам 3 млн евро.
С января игрок выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
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