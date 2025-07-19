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Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» — «Балтика»

Команды сыграли 1:1 в матче первого тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч и случайно оказался в кадре на заднем фоне с пивом на столе, когда сын Александра Кокорина сфотографировался с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

Фото в социальной сети опубликовала Дарья Валитова — бывшая жена Кокорина.

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