Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» — «Балтика»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил матч и случайно оказался в кадре на заднем фоне с пивом на столе, когда сын Александра Кокорина сфотографировался с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.
Фото в социальной сети опубликовала Дарья Валитова — бывшая жена Кокорина.
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