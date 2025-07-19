Овечкин хотел бы чемпионства «Динамо» в РПЛ: «Я уже пожелал лично, не через прессу»

— Хотели бы вы пожелать «Динамо» стать чемпионом?
— На самом деле я уже пожелал лично, не через прессу.
Конечно, я бы хотел этого, — сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше