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Овечкин хотел бы чемпионства «Динамо» в РПЛ: «Я уже пожелал лично, не через прессу»

Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью 1:1 против «Балтики» в первом туре Мир РПЛ. Хоккеист присутствовал на матче.

Источник: Спортс"

— Хотели бы вы пожелать «Динамо» стать чемпионом?

— На самом деле я уже пожелал лично, не через прессу.

Конечно, я бы хотел этого, — сказал капитан «Вашингтона» и воспитанник хоккейного «Динамо» Александр Овечкин.

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