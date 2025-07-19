«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» в матче лидеров чемпионата Китая

ПЕКИН, 19 июля. /ТАСС/. «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого со счетом 3:1 обыграл «Бэйцзин Гоань» в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча прошла в Пекине.
В составе победителей голы забили Луис Асуэ (7-я минута), Си У (21), Юй Ханьчао (90+8). У проигравших отличился Гуга (26).
«Шанхай Шэньхуа» закрепился на первом месте с 41 очком. «Бэйцзин Гоань» идет вторым, набрав 38 очков. В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» примет «Хэнань» 27 июля, «Бэйцзин Гоань» днем ранее на выезде сыграет с «Чэнду».
Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.