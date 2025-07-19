«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Бэйцзин Гоань» в матче лидеров чемпионата Китая

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шэньхуа» с декабря 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая. В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером чемпионата страны, а также дошел до полуфинала Кубка Китая.