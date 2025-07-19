Тренер «Махачкалы» Биджиев о 0:1 со «Спартаком»: «Пропустили простой гол, соперник неплохо комбинировал. Был бы другой счет, заменили бы Аззи, надо было спасать игру, рискнули»

— Сложный матч, пошел не по нашему сценарию. Непривычно много допустили ошибок при оборонительных действиях, пропустили простой гол. А после удаления могли рассчитывать на контратаки. Освежали линию атаки, но было сложно. «Спартак» неплохо комбинировал. — Удивил вас «Спартак»?
— Добавился Заболотный, габаритный форвард. Соперник стал больше мячей направлять вперед. Не всегда мы успевали подстраховать. В прошлом сезоне было больше фланговых передач. Мы готовились под прессинг, не всегда справлялись. Несколько раз запустили игроков за спину.
— Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заменил имевшего карточку Солари. У вас не хватило интуиции заменить Аззи?
— Прекрасно понимали, что могли заменить, но у нас были проблемы с латералями. Был бы другой счет, пошли бы на замену. Нам надо было спасать игру, рискнули, — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев.