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Карвахаль, Вальверде, Куртуа и Винисиус будут капитанами «Реала»-2025/26

As сообщает, что бразилец войдет в четверку футболистов, которые будут считаться капитанами в новом сезоне.

Источник: Спортс"

Повязка в команде передается в зависимости от времени, проведенного в составе. Основным капитаном в новом сезоне будет 33-летний Даниэль Карвахаль, вторым — 26-летний Федерико Вальверде, третьим — 33-летний Тибо Куртуа, четвертым — 25-летний Винисиус.

В прошлом сезоне в четверку входили Лука Модрич и Лукас Васкес, летом покинувшие клуб.

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