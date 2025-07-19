Карвахаль, Вальверде, Куртуа и Винисиус будут капитанами «Реала»-2025/26

Повязка в команде передается в зависимости от времени, проведенного в составе. Основным капитаном в новом сезоне будет 33-летний Даниэль Карвахаль, вторым — 26-летний Федерико Вальверде, третьим — 33-летний Тибо Куртуа, четвертым — 25-летний Винисиус.
В прошлом сезоне в четверку входили Лука Модрич и Лукас Васкес, летом покинувшие клуб.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше