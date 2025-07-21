«Брюгге» выиграл Суперкубок Бельгии в рекордный 18-й раз

Чаще национальный трофей не завоевывал ни один другой бельгийский клуб. На счету «Андерлехта», идущего вторым по этом показателю, 13 побед.
В последний раз до этого момента «Брюгге» выигрывал Суперкубок в 2022 году.
Команда под руководством Ники Хайена победила «Юнион» (2:1) и стала обладателем титула.
Чаще национальный трофей не завоевывал ни один другой бельгийский клуб. На счету «Андерлехта», идущего вторым по этом показателю, 13 побед.
В последний раз до этого момента «Брюгге» выигрывал Суперкубок в 2022 году.