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«Брюгге» выиграл Суперкубок Бельгии в рекордный 18-й раз

Команда под руководством Ники Хайена победила «Юнион» (2:1) и стала обладателем титула.

Источник: Спортс"

Чаще национальный трофей не завоевывал ни один другой бельгийский клуб. На счету «Андерлехта», идущего вторым по этом показателю, 13 побед.

В последний раз до этого момента «Брюгге» выигрывал Суперкубок в 2022 году.