Винисиус и Камавинга встретились с рэпером Трэвисом Скоттом, у которого была коллаборация с «Барсой». Артист радовался победе каталонцев в майском класико

Фото: instagram.com/stories/vinijr.
В мае в рамках сотрудничества со Spotify состоялась коллаборация «Барселоны» и Трэвиса Скотта. Каталонцы сыграли в класико с размещенным на футболках логотипом личного бренда артиста.
Трэвис присутствовал на матче и восторженно реагировал на каждый забитый мяч «Барсы» и на итоговую победу со счетом 4:3.
Игроки «Мадрида» перевоспитывают Трэвиса Скотта. В мае рэпер бурно отмечал победу «Барсы» в класико.
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