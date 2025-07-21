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Винисиус и Камавинга встретились с рэпером Трэвисом Скоттом, у которого была коллаборация с «Барсой». Артист радовался победе каталонцев в майском класико

Вингер «Реала» выложил в сторис совместные фото с Трэвисом, диджеем Chase B и партнером по команде Эдуардо Камавинга.

Источник: Спортс"

Фото: instagram.com/stories/vinijr.

В мае в рамках сотрудничества со Spotify состоялась коллаборация «Барселоны» и Трэвиса Скотта. Каталонцы сыграли в класико с размещенным на футболках логотипом личного бренда артиста.

Трэвис присутствовал на матче и восторженно реагировал на каждый забитый мяч «Барсы» и на итоговую победу со счетом 4:3.

Игроки «Мадрида» перевоспитывают Трэвиса Скотта. В мае рэпер бурно отмечал победу «Барсы» в класико.

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