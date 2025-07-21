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Салах назвал себя лучшим африканским игроком в истории, Спаллетти — любимым тренером. Мохамед хотел бы сыграть против Джеррарда и Анри и любил играть с Азаром

— Кто лучший африканский футболист в истории?

— Я (смеется — Спортс").

— Ага.

— Их много. Я бы также назвал Джорджа Веа. Дидье Дрогба, Самюэль Это’О и Джордж Веа.

— Футболист, с которым вам нравилось играть?

— Я не играл с ним тогда, когда сам вышел на пик, но я бы назвал Азара.

— Против кого вы бы хотели сыграть?

— Стивена Джеррарда и Тьерри Анри.

— Ваш любимый тренер?

— Спаллетти.

— О чем вы больше всего жалеете в своей карьере?

— Ни о чем. Ты просто извлекаешь уроки.

— Защитник, против которого было сложнее всего?

— Их было слишком много. Я не могу выделить кого-то одного.

— Даже Рамоса?

— Он очень хороший игрок, но их было много, — сказал вингер «Ливерпуля».

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