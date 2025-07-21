Салах назвал себя лучшим африканским игроком в истории, Спаллетти — любимым тренером. Мохамед хотел бы сыграть против Джеррарда и Анри и любил играть с Азаром

— Я (смеется — Спортс").
— Ага.
— Их много. Я бы также назвал Джорджа Веа. Дидье Дрогба, Самюэль Это’О и Джордж Веа.
— Футболист, с которым вам нравилось играть?
— Я не играл с ним тогда, когда сам вышел на пик, но я бы назвал Азара.
— Против кого вы бы хотели сыграть?
— Стивена Джеррарда и Тьерри Анри.
— Ваш любимый тренер?
— Спаллетти.
— О чем вы больше всего жалеете в своей карьере?
— Ни о чем. Ты просто извлекаешь уроки.
— Защитник, против которого было сложнее всего?
— Их было слишком много. Я не могу выделить кого-то одного.
— Даже Рамоса?
— Он очень хороший игрок, но их было много, — сказал вингер «Ливерпуля».
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