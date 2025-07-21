Игра показывает, что мы, так скажем, в разном состоянии находимся. Не все работали с начала сборов. Будем готовиться, к сожалению, по ходу чемпионата«, — сказал главный тренер “Ахмата” Александр Сторожук.
Тренер «Ахмата» Сторожук о 0:2 с «Рубином»: «Не хватило реализации, пропустили не совсем логичные голы. Будем готовиться по ходу чемпионата, к сожалению»
"Команде не хватило реализации. Мы создали ряд моментов, которые были обязаны забивать. Не доработали, надо было сыграть лучше. Пропустили не совсем логичные голы. Могли сыграть лучше, где‑то не доработали.