Рэшфорда представят как игрока «Барселоны» во вторник, скорее всего. Маркус завершает восстановление от травмы бедра — в «блаугране» об этом знают, проблем быть не должно

При этом Рэшфорд уже почти восстановился и, как ожидается, без проблем пройдет медосмотр и начнет работу в общей группе в ближайшее время.
Все указывает на то, что Маркус будет представлен в качестве новичка «Барселоны» во вторник, а в четверг отправится с командой в турне по Азии.
Сообщалось, что у «блауграны» будет право выкупа форварда у «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро.
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