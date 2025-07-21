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Рэшфорда представят как игрока «Барселоны» во вторник, скорее всего. Маркус завершает восстановление от травмы бедра — в «блаугране» об этом знают, проблем быть не должно

As сообщает, что переходящий в «Барселону» форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, и каталонцы об этом знают. Из-за этого повреждения нападающий не принимал участия в последних матчах «Астон Виллы», за которую выступал на правах аренды, и сборной Англии.

Источник: Спортс"

При этом Рэшфорд уже почти восстановился и, как ожидается, без проблем пройдет медосмотр и начнет работу в общей группе в ближайшее время.

Все указывает на то, что Маркус будет представлен в качестве новичка «Барселоны» во вторник, а в четверг отправится с командой в турне по Азии.

Сообщалось, что у «блауграны» будет право выкупа форварда у «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро.

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