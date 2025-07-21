Тренер «Рубина» Рахимов о победе над «Ахматом»: «Говорят, счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Сказал ребятам, что нужно быть внимательными, они меня услышали»

— Быстрый гол во втором тайме упростил задачу?
— Обычно говорят, что счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Когда ребята праздновали, я сказал, что нужно быть максимально внимательными. Они меня услышали, — сказал главный тернер «Рубина».
— Очень тяжелая игра. Но такую мы и ждали. Единственное, что мы делали неправильно, это медленный выход из обороны. Выключались, когда перехватывали мяч, затягивали со следующей передачей.
— Быстрый гол во втором тайме упростил задачу?
— Обычно говорят, что счет 2:0 не упрощает, а утяжеляет ситуацию. Когда ребята праздновали, я сказал, что нужно быть максимально внимательными. Они меня услышали, — сказал главный тернер «Рубина».