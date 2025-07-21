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Экс-судья Егоров раскритиковал отмену гола Гонду «Ростову»: «ВАР должен был помочь сохранить, а не вычеркнуть его. Хочется видеть рефери, способных прочитать не только правила, но и логику игры»

На 85-й минуте полузащитник «Зенита» Педро дос Сантос на правом фланге выполнил продольный заброс на Луиса Энрике Андре. Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой за пределами штрафной.

Источник: Спортс"

На 85-й минуте полузащитник «Зенита» Педро дос Сантос на правом фланге выполнил продольный заброс на Луиса Энрике Андре. Голкипер «Ростова» Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой за пределами штрафной. Энрике догнал мяч у края штрафной, когда Ятимов уже вернулся к воротам, и отдал передачу Лусиано Гонду, который и нанес удар.

Главный арбитр Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отправился к монитору, чтобы проверить эпизод. Судья был намерен определить, не перевело ли касание Ятимова атаку в другую стадию, а также изучить ситуацию на предмет положения вне игры. В итоге гол не был засчитан из-за офсайда.

"На мой взгляд, офсайд в этом моменте не должен был трактоваться как активный. Между игроком в положении вне игры и вратарем ростовчан Ятимовым было заметное расстояние, он никак не мешал вратарю, не закрывал обзор, не создавал давления и не влиял на принятие решений. Ошибка голкипера — исключительно его собственная.

Важно подчеркнуть: после неудачного выноса мяч не сразу оказался у Лусиано — он побывал у других игроков, эпизод трансформировался, стал новым, завершенным рисунком атаки.

Поэтому решение об отмене гола выглядит чрезмерно формалистским. Такие эпизоды требуют тонкого понимания контекста, а не буквального следования протоколу. ВАР здесь должен был помочь сохранить гол, а не вычеркнуть его. Вместо объективности мы получили отмену, которая вызывает больше вопросов, чем дает ответов. В подобных моментах хочется видеть рефери, способных прочитать не только правила, но и логику игры", — сказал бывший арбитр.

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