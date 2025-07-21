Экс-судья Егоров раскритиковал отмену гола Гонду «Ростову»: «ВАР должен был помочь сохранить, а не вычеркнуть его. Хочется видеть рефери, способных прочитать не только правила, но и логику игры»

"На мой взгляд, офсайд в этом моменте не должен был трактоваться как активный. Между игроком в положении вне игры и вратарем ростовчан Ятимовым было заметное расстояние, он никак не мешал вратарю, не закрывал обзор, не создавал давления и не влиял на принятие решений. Ошибка голкипера — исключительно его собственная.