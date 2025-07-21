Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
6.05
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
0
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Краснодар
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2

Защитница сборной Англии Картер отказалась от соцсетей из-за большого количества расистских оскорблений. FA обратилась в полицию, футболистку поддержали Стармер, Инфантино и «Готэм»

«С самого начала турнира я столкнулась с большим количеством расистских оскорблений. Я считаю, что каждый болельщик имеет право на свое мнение о выступлениях и результатах, но я не согласна и не считаю нормальными нападки на внешность или расу человека», — написала защитница сборной Англии и заявила, что пока отказывается от использования соцсетей, чтобы защитить себя и сконцентрироваться на команде.

Источник: Спортс"

«Надеюсь, мое публичное заявление заставит тех, кто пишет эти оскорбления, подумать в следующий раз дважды, чтобы другим не пришлось с подобным сталкиваться», — подчеркнула Картер.

Руководство Футбольной ассоциации Англии осудило «отвратительные оскорбления» в адрес Картер и обратилось в британскую полицию: «Правоохранительные органы на связи с соответствующей социальной платформой, и мы работаем с полицией, чтобы виновные в этом преступлении на почве ненависти были привлечены к ответственности».

Ситуацию прокомментировал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Расизму нет места ни в футболе, ни в где-либо еще в обществе. Я поддерживаю Джесс, “львиц” и всех игроков, которые пострадали от расизма на поле и за его пределами», — написал политик.

Сожаления по этому поводу также выразил президент ФИФА Джанни Инфантино. В опубликованном от его лица заявлении отмечается, что организация поддерживает всех, кто столкнулся с оскорблениями на почве расизма, и говорится, что ни один футболист «не должен становиться объектом дискриминации».

Футбольный клуб «Готэм», который представляет Картер, в своем сообщении отметил: «Мы глубоко опечалены и возмущены расистскими оскорблениями в адрес Джесс Картер. Джесс не только футболистка мирового уровня, но и пример для подражания, лидер и ценный член нашей семьи. В “Готэме” мы верим в культуру взаимного уважения и по-прежнему стремимся создать такое сообщество, в котором каждый чувствует себя в безопасности, чувствует, что его уважают и ценят».

Джесс Картер — уроженка английского города Уорик. Ее мать — британка, отец — афроамериканец.