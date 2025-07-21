Защитница сборной Англии Картер отказалась от соцсетей из-за большого количества расистских оскорблений. FA обратилась в полицию, футболистку поддержали Стармер, Инфантино и «Готэм»

«С самого начала турнира я столкнулась с большим количеством расистских оскорблений. Я считаю, что каждый болельщик имеет право на свое мнение о выступлениях и результатах, но я не согласна и не считаю нормальными нападки на внешность или расу человека», — написала защитница сборной Англии и заявила, что пока отказывается от использования соцсетей, чтобы защитить себя и сконцентрироваться на команде.