Гаскойна экстренно доставили больницу — экс-хавбека сборной Англии нашли дома в полубессознательном состоянии. Угрозы жизни нет

Гаскойн был экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.
По состоянию на вечер субботы, его состояние оценивалось как стабильное, угрозы жизни нет.
По сообщению The Sun, в пятницу вечером экс-полузащитник сборной Англии был обнаружен в своей спальне в полубессознательном состоянии.
Гаскойн был экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии, а затем переведен в отделение неотложной помощи.
По состоянию на вечер субботы, его состояние оценивалось как стабильное, угрозы жизни нет.