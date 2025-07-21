«Челси» отдаст Сарра «Страсбуру» в аренду. Лондонцы купили Мамаду у клуба Лиги 1 за 20 млн евро в июне

Теперь же, по информации инсайдера Фабрицио Романо, «синие» отправляют 19-летнего футболиста обратно на правах аренды.
В прошлом сезоне Сарр провел 27 игр в Лиге 1 и сделал один голевой пас. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше