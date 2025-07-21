«Аталанта» не продаст Лукмана «Интеру» дешевле 50 млн евро. На хавбека также претендуют «Атлетико» и «Наполи»

По данным источника, «Аталанта» также недовольна тем, что «Интер» сначала обратился к агентам Лукмана, а не к клубу напрямую. Бергамаски не намерены снижать цену, поскольку на 27-летнего игрока сборной Нигерии также претендуют «Атлетико» и «Наполи».