Селюк о Радимове-эксперте: «Начинает умничать про тактическую схему. Спросите его: “Покажи, чем ты в “Зените” занимаешься?” Он хоть одного молодого за 10 лет воспитал?»

«Эксперты должны говорить правду. Сравните экспертов в других странах. В Англии смотрят Линекера, потому что он независимый, он может ругать (в мае Линекер ушел с BBC на фоне обвинений в антисемитизме — Спортс»). А назовите мне хоть одного бывшего пьяницу-тренера, который у нас на ТВ реально что-то говорит. Они начинают умничать про тактическую схему. Да какая тактическая схема?! Где вы находитесь? Вы работаете на широкую аудиторию.