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Селюк о Радимове-эксперте: «Начинает умничать про тактическую схему. Спросите его: “Покажи, чем ты в “Зените” занимаешься?” Он хоть одного молодого за 10 лет воспитал?»

«Эксперты должны говорить правду. Сравните экспертов в других странах. В Англии смотрят Линекера, потому что он независимый, он может ругать (в мае Линекер ушел с BBC на фоне обвинений в антисемитизме — Спортс»).

Источник: Спортс"

«Эксперты должны говорить правду. Сравните экспертов в других странах. В Англии смотрят Линекера, потому что он независимый, он может ругать (в мае Линекер ушел с BBC на фоне обвинений в антисемитизме — Спортс»). А назовите мне хоть одного бывшего пьяницу-тренера, который у нас на ТВ реально что-то говорит. Они начинают умничать про тактическую схему. Да какая тактическая схема?! Где вы находитесь? Вы работаете на широкую аудиторию.

Приходят Писарев с Радимовым. Радимов начинает умничать. Спросите его: «Владик, покажи, чем ты в “Зените” занимаешься?» Он хоть одного молодого за 10 лет воспитал? Покажи работу. Никакого выхлопа. Но зато рассуждают. Иди уже, потренируй кого-нибудь. Тогда рассказывай«, — сказал футбольный агент об экс-тренере “Зенита-2”.