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Погба о Рэшфорде в «Барсе»: «Это безумие. “МЮ” теряет отличного игрока. Тем хуже для них. Если Аморим не будет побеждать, его уволят»

Сообщалось, что «Барселона» арендует форварда с опцией выкупа за 30 млн евро.

Источник: Спортс"

«Это безумие, но я рад за него, потому что они [»МЮ«] сбросили его со счетов. “Манчестер Юнайтед” теряет отличного игрока. Тем хуже для них. А для “Барселоны” это здорово, честно говоря.

«МЮ» купил несколько новых игроков, а новый тренер, полагаю, хочет построить что-то свое. Он [Аморим] не особо-то и виноват. Если он в кого-то не верит… Ему нужно побеждать. Если он это не сделает, его уволят«, — сказал экс-хавбек “МЮ”, а ныне игрок “Монако” в интервью IShowSpeed.

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