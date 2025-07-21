Гендиректор «Торпедо»: «Будем строить команду вокруг стержня. Кто верит в нашу идеологию и чтит клубную историю, с теми и будем развиваться»

⁃ Мы будем строить команду вокруг стержня «Торпедо». Кто верит в нашу идеологию и чтит клубную историю, с теми мы и будем развиваться и строить команду. Свежая трансферная новость — это обмен с «Акроном» Хосонова на Галояна, который возвращается в свою родную команду. Думаю, это радостное известие во всех аспектах. Надеюсь, что уже совсем скоро мы сможем увидеть Артура на поле.
⁃ Что, на ваш взгляд, будет самым главным для’Торпедо" как клуба в ближайшие несколько недель?
⁃ Завершить трансферную кампанию хотя бы на 90%. Есть сейчас несколько новичков, которые должны пополнить наш клуб в ближайшее время. Возможно, кто-то из футболистов уйдет из «Торпедо» до закрытия трансферного окна, но, опять же, это будут не лидеры команды.
Кроме того, нам нужно поддержать истинных болельщиков «Торпедо», сохраняя историю и формируя новые связи и ценности отношений, — сказал Сергей Синяев перед воскресным домашним матчем 1-го тура Первой лиги с «Челябинском» (2:3).