Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Оренбург
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.50
П2
1.58
Футбол. Лига чемпионов
22.07
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.16
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.60
П2
1.16
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
0
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Корнеев об отмене гола Гонду «Ростову» из-за офсайда Энрике: «Чистый бред. Кто выдумал эти полуправила?»

На 85-й минуте Лусиано Гонду забил с передачи Луиса Энрике. До этого Педро на правом фланге выполнил заброс на бразильца. Голкипер дончан Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой. Энрике догнал мяч у края штрафной, когда Ятимов уже вернулся к воротам.

Источник: Sports

На 85-й минуте Лусиано Гонду забил с передачи Луиса Энрике. До этого Педро на правом фланге выполнил заброс на бразильца. Голкипер дончан Рустам Ятимов покинул ворота и сыграл головой. Энрике догнал мяч у края штрафной, когда Ятимов уже вернулся к воротам.

Арбитр Рафаэль Шафеев после подсказки ВАР отправился к монитору, чтобы проверить эпизод. Помимо положения вне игры, судья был намерен определить, не перевело ли касание Ятимова атаку в другую стадию. В итоге гол не был засчитан из-за офсайда.

"Во‑первых, чтобы зафиксировать офсайд, Энрике должен коснуться мяча. Если он не коснулся, то это, может быть, вообще был бы удар от ворот.

Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Энрике забирает мяч, и из этого происходит гол.

Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменен«, — сказал бывший спортивный директор “Зенита”.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше