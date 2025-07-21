Евгений Наумов поздравил ФК «Краснодар» с первой победой в сезоне

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ФК «Краснодар»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба

Этот российский клуб из одноименного города регулярно выступает в чемпионате России под руководством тренера Мурада Мусаева. Собрали главное о ФК «Краснодар»: состав команды, ближайшие матчи и историю появления.