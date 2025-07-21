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Евгений Наумов поздравил ФК «Краснодар» с первой победой в сезоне

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил «чёрно-зелёных» с первой победой в сезоне.

Матч первого тура РПЛ ФК «Краснодар» провёл в Казани вечером 20 июля. Соперниками чемпионов России стал ФК «Пари НН».

«Быки начали турнир РПЛ как истинные чемпионы. На выезде оформили 0:3 в матче с “Пари НН”», — отметил мэр в своих соцсетях.

Голами в составе «Краснодара» отметились защитник Диего Коста и капитан Эдуард Сперцян. Автогол забил защитник «Пари НН» Виктор Александров. «Быки» увезли домой 3 очка.

«В следующую субботу в Краснодар вернётся большой футбол. Несмотря на жару, наши чёрно-зелёные шарфики наготове!» — прокомментировал Евгений Наумов.

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