Ланг после перехода в «Наполи»: «Первым делом выучил, как по-итальянски “я устал”. Тренировки изнурительные, но это пойдет на пользу»

«Первым делом я выучил, как по-итальянски “я устал”. Тренировки здесь изнурительные, но это пойдет на пользу — я выйду из зоны комфорта.
Теперь я должен упорно работать, чтобы стать лучшей версией себя", — сказал Ноа.
На прошлой неделе вингер перешел в неаполитанский клуб из ПСВ за 25+2 млн евро.
«Первым делом я выучил, как по-итальянски “я устал”. Тренировки здесь изнурительные, но это пойдет на пользу — я выйду из зоны комфорта.
Теперь я должен упорно работать, чтобы стать лучшей версией себя", — сказал Ноа.