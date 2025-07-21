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Ланг после перехода в «Наполи»: «Первым делом выучил, как по-итальянски “я устал”. Тренировки изнурительные, но это пойдет на пользу»

На прошлой неделе вингер перешел в неаполитанский клуб из ПСВ за 25+2 млн евро.

Источник: Спортс"

«Первым делом я выучил, как по-итальянски “я устал”. Тренировки здесь изнурительные, но это пойдет на пользу — я выйду из зоны комфорта.

Теперь я должен упорно работать, чтобы стать лучшей версией себя", — сказал Ноа.