Лукин о том, кто главный конкурент ЦСКА в борьбе за чемпионство: «Мы сами. У нас сильная команда, сильные игроки»

— Конечно, я верил, что это с Марко возможно. И сейчас верю, что это возможно с Фабио. У нас сильная команда, сильные игроки. У нас есть общая цель — мы живем этим, каждый день об этом думаем. Идем от игры к игре и сделаем все, чтобы достичь того, что хотим.