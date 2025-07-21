Губернатор поздравил воронежский «Факел» с первой победой в новом сезоне

— Поздравляю всех воронежских любителей футбола с началом нового сезона и сразу с первой победой нашей команды! «Факел» неплохо сыгрывается в самом начале длинного, но ответственного пути к возвращению в РПЛ. У клуба есть все необходимое для успеха. И главное — это наши болельщики. В этот раз на гостевых трибунах их было около трех сотен, и они все 90 минут гнали ребят к победе, — написал Александр Гусев.