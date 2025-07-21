Губернатор поздравил воронежский «Факел» с первой победой в новом сезоне

Выездной турнир Первой лиги воронежцы провели со «Спартаком» из Костромы. Впервые с октября наш клуб добился успехов, игра закончилась в пользу «огнеопасных» со счетом 0:1. Решающий единственный гол забил на 47-ой минуте Белайди Пуси. Таким образом. «Факел» заработал три очка.
Губернатор Воронежской области поздравил футболистов в своем телеграм-канале.
— Поздравляю всех воронежских любителей футбола с началом нового сезона и сразу с первой победой нашей команды! «Факел» неплохо сыгрывается в самом начале длинного, но ответственного пути к возвращению в РПЛ. У клуба есть все необходимое для успеха. И главное — это наши болельщики. В этот раз на гостевых трибунах их было около трех сотен, и они все 90 минут гнали ребят к победе, — написал Александр Гусев.
В следующем туре 27 июля на домашнем поле «огнеопасные» примут «Уфу».