Кьеза не поедет с «Ливерпулем» в турне по Азии «из-за физического состояния»

Как сообщает Liverpool.com, 27-летний вингер не попал в состав мерсисайдцев «из-за физического состояния».
Накануне итальянец забил гол в товарищеском матче со «Сток Сити» (5:0), выйдя на замену на 46-й минуте и отыграв весь второй тайм.
В прошлом сезоне АПЛ Кьеза провел лишь 6 игр, не отметившись результативными действиями.
В июне сообщалось, что Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера.
Во время турне по Азии «Ливерпуль» сыграет с «Миланом» (26 июля) и «Йокогама Маринос» (30 июля).
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