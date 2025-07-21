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«Рубин» обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ

Казанцы открыли счет на 24-й минуте.

Источник: ФК «Рубин»

«Рубин» начал сезон 2025/26 с победы, обыграв в Грозном «Ахмат» в первом туре Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.

Открыл счет форвард казанцев Дардан Шабанхаджай, который на 24-й минуте с передачи Ильи Рожкова реализовал гол. Следующий мяч забил Велдин Ходжи в начале второго тайма на 52-й минуте. Пас ему отдал Мирлинд Даку.

Второй тур РПЛ пройдет в Казани. «Рубин» на домашней арене встретится с «Зенитом». Петербуржцы также стартовали с победы, обыграв «Ростов» со счетом 2:1.

Напомним, в Казани ограничат продажу алкоголя в день матча Рубин — Зенит.