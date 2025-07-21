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Де Хеа о Месси: «Он маленького роста, но у него потрясающая физика. Этого можно добиться благодаря характеру. Лео, как и Роналду, всегда проявлял внимание к каждой детали своей карьеры»

— Я спрашивал вас о Криштиану, теперь я должен спросить вас о Месси.

Источник: Sports.Ru

— Однажды я по-настоящему сильно ударил Месси корпусом, думая, что оттолкну его на три метра. Я играл за «Атлетико», я был очень молод. Я думал, что заставлю его почувствовать мое присутствие и подам ему мощный сигнал. Я заблокировал мяч в штрафной рядом с ним и, прежде чем вернуться к воротам, подошел к нему, чтобы очень сильно оттолкнуть его корпусом. Я ударил его очень сильно всем телом, плечом и мячом. Клянусь, я не сдвинул его ни на дюйм. Он будто был сделан из мрамора! Уверяю вас, удар был сильным, но он не пошевелился.

Это еще один пример того, что он, как и Криштиану, всегда проявлял внимание к каждой детали своей карьеры, его жизнь сосредоточена на игре. Месси маленького роста, но у него потрясающая физика. И этого можно добиться в том числе благодаря характеру.

Вот почему я хочу посмотреть, сколько игроков смогут достичь их уровня через несколько лет. Но чтобы это длилось не сезон или два, заметьте… а двадцать лет! — сказал вратарь «Фиорентины».

Де Хеа о Роналду: «Зверь с духом соперничества. В истории были один или два таких игрока, как он. Ты можешь хорошо играть год или два — но попробуй делать это 20 лет».