Де Хеа о Месси: «Он маленького роста, но у него потрясающая физика. Этого можно добиться благодаря характеру. Лео, как и Роналду, всегда проявлял внимание к каждой детали своей карьеры»

— Однажды я по-настоящему сильно ударил Месси корпусом, думая, что оттолкну его на три метра. Я играл за «Атлетико», я был очень молод. Я думал, что заставлю его почувствовать мое присутствие и подам ему мощный сигнал. Я заблокировал мяч в штрафной рядом с ним и, прежде чем вернуться к воротам, подошел к нему, чтобы очень сильно оттолкнуть его корпусом. Я ударил его очень сильно всем телом, плечом и мячом. Клянусь, я не сдвинул его ни на дюйм. Он будто был сделан из мрамора! Уверяю вас, удар был сильным, но он не пошевелился.