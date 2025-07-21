Слуцкий про нейросети: «Сказал ChatGPT проанализировать матч “Шанхая” — такая херня! Все мимо! В футболе ИИ будет сложно, ни один показатель не покажет сочетаемость. Тренера не заменить»

У нас сейчас была история: игрок пропал на неделю просто потому, что он обследовался, и ему сказали врачи, что кроме прочего надо сдать тест на рак. Он позвонил нашему спортивному директору и сказал: «Пока я не сдам тест и не получу результаты, я в таком моральном состоянии, что я не могу тренироваться и играть». И игрок просто пропал.