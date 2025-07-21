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Слуцкий про нейросети: «Сказал ChatGPT проанализировать матч “Шанхая” — такая херня! Все мимо! В футболе ИИ будет сложно, ни один показатель не покажет сочетаемость. Тренера не заменить»

— Искусственный интеллект сейчас как-то используется?

Источник: Спортс"

— Очень прикольная история. Не знаю, насколько вы фанаты ChatGPT и всего этого, но у меня есть масса друзей, которые прямо нереальные фанаты, они говорят: «Блин, как это круто».

И они сейчас приезжали ко мне в Шанхай. Мы садимся, и я говорю: «Ну давайте, анализ последнего матча “Шанхай Шэньхуа”, против “Циндао Вест Кост”. Пусть ChatGPT скажет».

Такая херня! То есть все мимо, просто все мимо! Я понимаю, что туда еще не загружено определенное количество данных по футболу, по «Шанхай Шэньхуа», по тактике. Поэтому пока тренеры могут быть спокойны, в нашу работу искусственный интеллект, ChatGPT… Ну, он сильно влияет, но заменить тренера, общение, решения не может.

— Окей, анализ игры. А трансфер игрока?

— Вообще непрогнозируемо. Ты можешь по всем данным думать, что это супертрансфер, а он приехал — и ему просто потолок не понравился в квартире, где он живет. Что угодно. Что угодно может быть.

У нас сейчас была история: игрок пропал на неделю просто потому, что он обследовался, и ему сказали врачи, что кроме прочего надо сдать тест на рак. Он позвонил нашему спортивному директору и сказал: «Пока я не сдам тест и не получу результаты, я в таком моральном состоянии, что я не могу тренироваться и играть». И игрок просто пропал.

Поэтому ты можешь купить лучшего игрока в мире, который стоит хрен знает сколько, а его из себя может вывести собака (показывает на фигурку животного на столе — Спортс") — и он может не показать нужных результатов.

— Дорастет ли ИИ?

— В футболе — очень сложно. Если мы говорим про трансферы, то понятно, что есть куча объективных показателей, но ни один не покажет тебе сочетаемость. В футболе очень многое решают химия, атмосфера в команде, тренерский подход, схема, амплуа. Пока я не вижу, как это все сделать, — сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».