Мостовой об РПЛ: «Искусственно созданы заоблачные зарплаты, “Зенит” платит сумасшедшие деньги — у них их много. Обычный игрок получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно!»

Что касается ограничений: а как это сделать? Я таких схем не знаю. По-моему, нигде ограничений никогда не было. Тут больше проблема не в ограничениях, а в раздутых зарплатах. Обычный средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно! У нас такое время сейчас, золотое время для них", — сказал бывший полузащитник сборной России.