Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22.07
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.12
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.80
П2
1.15
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.42
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
22.07
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Мостовой об РПЛ: «Искусственно созданы заоблачные зарплаты, “Зенит” платит сумасшедшие деньги — у них их много. Обычный игрок получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно!»

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин предложил ввести потолок зарплат в Мир РПЛ.

Источник: Sports

«Искусственно созданы какие-то сумасшедшие, заоблачные зарплаты. Никто не запрещает столько платить. В футболе сегодня на первом месте деньги. У кого деньги, те и будут решать, как им делать и что им делать. У “Зенита” их много, поэтому они покупают и платят сумасшедшие деньги.

Что касается ограничений: а как это сделать? Я таких схем не знаю. По-моему, нигде ограничений никогда не было. Тут больше проблема не в ограничениях, а в раздутых зарплатах. Обычный средний футболист по меркам нашего чемпионата получает больше, чем в Италии, Испании или Англии. Это смешно! У нас такое время сейчас, золотое время для них", — сказал бывший полузащитник сборной России.