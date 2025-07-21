Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22.07
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.12
П2
2.88
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.80
П2
1.15
Футбол. Лига чемпионов
22.07
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.42
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
22.07
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

«Црвена Звезда» бесплатно подписала Арнаутовича. Контракт с 36-летним форвардом — на 2 года

Сербский клуб объявил о подписании 36-летнего нападающего на правах свободного агента. Стороны заключили контракт до 2027 года.

Источник: Спортс"

Последние два сезона Арнаутович играл за «Интер». Также он известен по выступлениям за «Болонью», «Шанхай Порт», «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Вердер».

В 28 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Интер» на счету форварда 7 голов и 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

Фото: https://www.crvenazvezdafk.com/

Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше