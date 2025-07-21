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Защитник «Эспаньола» Эль-Хилали о мигрантах: «Если человек не хочет работать, выдворить его — единственный выход. Такое меньшинство очерняет тех, кто приезжает зарабатывать себе на хлеб»

"Большинство людей, которые приезжают сюда, не только из Марокко, но и из Румынии или откуда бы то ни было, приезжают работать и зарабатывать себе на хлеб. Но есть меньшинство, которое приезжает не с этой целью и очерняет нашу.

Источник: Спортс"

"Большинство людей, которые приезжают сюда, не только из Марокко, но и из Румынии или откуда бы то ни было, приезжают работать и зарабатывать себе на хлеб. Но есть меньшинство, которое приезжает не с этой целью и очерняет нашу.

Я не знаю, каковы законы, но в случае с человеком, который приезжает сюда и не выходит на работу, у которого есть возможности [работать], но он не хочет ими пользоваться, у нас нет другого выхода, кроме как отправить его туда, откуда он приехал.

Люди, которые не знают, что я футболист, смотрят на меня негативно, как будто я совершил 40 преступлений. И это неприятно для нас. Я думаю, что тем людям, которые не работают, было бы очень просто вернуться в страну, из которой они приехали, какой бы она ни была«, — сказал марокканский защитник “Эспаньола”.