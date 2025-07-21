Защитник «Эспаньола» Эль-Хилали о мигрантах: «Если человек не хочет работать, выдворить его — единственный выход. Такое меньшинство очерняет тех, кто приезжает зарабатывать себе на хлеб»

Люди, которые не знают, что я футболист, смотрят на меня негативно, как будто я совершил 40 преступлений. И это неприятно для нас. Я думаю, что тем людям, которые не работают, было бы очень просто вернуться в страну, из которой они приехали, какой бы она ни была«, — сказал марокканский защитник “Эспаньола”.