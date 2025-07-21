«Милан» покупает Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро

Сумма сделки составит 17 миллионов евро, также предусмотрены бонусные выплаты в размере 2 млн евро.
В прошлом сезоне АПЛ эквадорец провел 30 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика — здесь.
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше