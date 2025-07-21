«Ренн» купил Ронжье за 7 млн евро, контракт — на 3 года. Хавбек провел 196 матчей за «Марсель»

Согласно информации СМИ, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
Ронжье выступал за «Марсель» с 2019 года и провел в составе команды 196 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.staderennais.com/
Красно-черные объявили о подписании 30-летнего полузащитника. Стороны заключили контракт до 2028 года.
Согласно информации СМИ, сумма сделки составила 7 миллионов евро.
Ронжье выступал за «Марсель» с 2019 года и провел в составе команды 196 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Фото: https://www.staderennais.com/