Холанд выложил селфи в честь 25-летия: «Прежде чем шутить над моими волосами, взгляните в зеркало и спросите: “Имею ли я право судить прическу, которая лучше моей?”

"На полпути к пятидесяти! Спасибо всем за поздравления с днем рождения.
А прежде чем начнете шутить про мои волосы, подойдите к зеркалу и честно спросите себя: «А я вообще имею право судить прическу, которая выглядит лучше, чем моя?» — написал Эрлинг Холанд.
Фото: x.com/ErlingHaaland.
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