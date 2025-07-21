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Холанд выложил селфи в честь 25-летия: «Прежде чем шутить над моими волосами, взгляните в зеркало и спросите: “Имею ли я право судить прическу, которая лучше моей?”

Сегодня нападающему «Манчестер Сити» исполнилось 25 лет. Он опубликовал селфи на яхте и призвал подписчиков не судить его за прическу.

Источник: Спортс"

"На полпути к пятидесяти! Спасибо всем за поздравления с днем рождения.

А прежде чем начнете шутить про мои волосы, подойдите к зеркалу и честно спросите себя: «А я вообще имею право судить прическу, которая выглядит лучше, чем моя?» — написал Эрлинг Холанд.

Фото: x.com/ErlingHaaland.

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