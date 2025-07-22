Мостовой о «Динамо» при Карпине: «В их игре ничего не меняется. В футболе давным-давно все придумано, играют футболисты — какая разница, кто стоит у бровки»

Недавно стоял другой человек, задавали те же вопросы. «Зенит» вчера мучился, проигрывал почти всю игру. В конечном итоге выиграл. Почему? Потому что есть состав, есть футболисты, которые могут забить и все решить. Где они есть, там и команда будет наверху, а где их не хватает или мало, там команда будет бороться за шестое место", — сказал бывший полузащитник сборной России.