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Мостовой о «Динамо» при Карпине: «В их игре ничего не меняется. В футболе давным-давно все придумано, играют футболисты — какая разница, кто стоит у бровки»

В 1-м туре Мир РПЛ бело-голубые сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

Источник: Спортс"

«На данный момент ничего [в игре “Динамо”] не меняется. В футболе, как я уже много раз говорил, давным-давно все придумано. Правила одни и те же, играют же все равно футболисты. Поэтому какая разница, кто стоит у бровки.

Недавно стоял другой человек, задавали те же вопросы. «Зенит» вчера мучился, проигрывал почти всю игру. В конечном итоге выиграл. Почему? Потому что есть состав, есть футболисты, которые могут забить и все решить. Где они есть, там и команда будет наверху, а где их не хватает или мало, там команда будет бороться за шестое место", — сказал бывший полузащитник сборной России.