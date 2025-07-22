Де Хеа об обвинениях в краже пончиков: «Все только об этом и говорили, в этом вся Англия. В тот день Фергюсон поставил на стол в раздевалке коробку пончиков: “Возьми, Давид”

— Что за история! Меня обвинили в краже пончиков. В тот день у Фергюсона была запланирована тренировка. Когда я направлялся на базу, в газетах появилась эта история с моей фотографией. А потом ее показали и по телевидению. Я потерял дар речи: меня обвиняли меня в краже… нескольких пончиков из магазина в Манчестере!