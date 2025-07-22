Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.60
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.42
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Де Хеа об обвинениях в краже пончиков: «Все только об этом и говорили, в этом вся Англия. В тот день Фергюсон поставил на стол в раздевалке коробку пончиков: “Возьми, Давид”

— Как насчет того случая, когда тебя обвинили… в краже из супермаркета?

Источник: Спортс"

— Что за история! Меня обвинили в краже пончиков. В тот день у Фергюсона была запланирована тренировка. Когда я направлялся на базу, в газетах появилась эта история с моей фотографией. А потом ее показали и по телевидению. Я потерял дар речи: меня обвиняли меня в краже… нескольких пончиков из магазина в Манчестере!

В этом вся Англия — было ощущен, что наступил конец света. Все только об этом и говорили. Очевидно, что это было неправдой, передо мной даже извинились.

Но чтобы вы могли понять, как сильно сэр Алекс Фергюсон напоминал отца: в тот день он вошел в раздевалку молча, серьезный, достал коробку пончиков и поставил ее на стол. «Возьми, Давид», — сказал он мне. Мы все расхохотались. Простой жест, благодаря которому ты чувствуешь себя в команде как дома, — сказал вратарь «Фиорентины».