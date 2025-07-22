Сарина Вигман о преклонении колена: «Англия больше не будет делать этого. Жест не так эффективен, как мы надеялись»

Преклонение колена — это антирасистский жест, символ протеста против систематического расизма и жестокости полиции по отношению к чернокожим. Он получил распространение в футболе в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего мужчины, белым полицейским в США в мае того же года.