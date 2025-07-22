Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
Будучност
0
:
Милсами
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Шелбурн
0
:
Карабах
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ТНС
0
:
Дифферданж
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Олимпия Л
4
:
Интер Э
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бранн
1
:
Зальцбург
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Силькеборг
1
:
КА Акюрейри
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Левадия
1
:
Иберия 1999
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зиря
1
:
Хайдук С
1
П1
X
П2

Сарина Вигман о преклонении колена: «Англия больше не будет делать этого. Жест не так эффективен, как мы надеялись»

Ранее сообщалось, что женская сборная Англии не будет преклонять колено на матче Евро-2025 с Италией после расистских оскорблений в адрес защитницы национальной команды Джесс Картер.

Источник: Спортс"

Преклонение колена — это антирасистский жест, символ протеста против систематического расизма и жестокости полиции по отношению к чернокожим. Он получил распространение в футболе в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего мужчины, белым полицейским в США в мае того же года.

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман заявила, что в команде приняли решение прекратить преклонять колено перед матчами, так как считают, что этот жест «недостаточно эффективен».

"Преклонения колен недостаточно. Мы делали это долгое время. Но эффект оказался не таким сильным, как мы надеялись.

Когда случаются подобные проявления расизма, мы чувствуем, что нужно предпринять нечто иное, другой шаг, поэтому мы больше не становимся на колено", — заявила Сарина Вигман.