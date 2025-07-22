Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.09
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.80
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.42
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Пономарев о старте ЦСКА: «Челестини построил настоящий советский футбол, а не галиматью какую‑то. Закончились перекатывания мяча поперек поля. Будет результат»

В матче за OLIMPBET Суперкубок России армейцы одолели «Краснодар» (1:0). В понедельник в первом туре РПЛ ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Оренбургом» (0:0).

Источник: Спортс"

— Армейская команда произвела хорошее впечатление: быстро проходили середину поля, не катали мяч вперед и назад, а постоянно пытались атаковать. Это настоящий советский футбол, а не галиматья какая‑то. В этом плане этот Челентано или, как его, Челестини, построил хороший футбол. Думаю, будет результат.

У армейцев было много моментов, но правда и «Оренбург» имел несколько возможностей для взятия ворот. Но Акинфеев молодцом, феноменально отыграл матч. Но защита не имела права позволять создавать столько моментов противнику. А вообще игра с обеих сторон понравилась.

Добротная ничья, но армейцы доминировали на поле и могли выиграть. Один‑два мяча должны были забивать, но это придет. Главное, что создавались моменты.

— Один мяч за два официальных матча не маловато?

— Согласен, но обнадеживает, что были моменты. Ребята бегут. Закончились перекатывания мяча поперек поля, — сказал бывший защитник ЦСКА.