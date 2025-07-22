Пономарев о старте ЦСКА: «Челестини построил настоящий советский футбол, а не галиматью какую‑то. Закончились перекатывания мяча поперек поля. Будет результат»

— Армейская команда произвела хорошее впечатление: быстро проходили середину поля, не катали мяч вперед и назад, а постоянно пытались атаковать. Это настоящий советский футбол, а не галиматья какая‑то. В этом плане этот Челентано или, как его, Челестини, построил хороший футбол. Думаю, будет результат.