Глушаков о «Спартаке»: «Чем меньше будут говорить о чемпионстве, тем больше шансов будет. Будет еще тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем сезоне»

Но могу сказать так: в нынешнем сезоне «Спартаку» будет еще тяжелее попасть в тройку, чем в предыдущем. Усилились «Динамо» и ЦСКА, появились новые клубы в борьбе. Будет серьезная заруба. Поэтому давайте пока помолчим о чемпионстве, чтобы не сглазить удачу «Спартака». Предлагаю меньше говорить, а больше делать«, — сказал бывший футболист “Спартака”.